Jan Uuspõld: keskmine soomlane on kümme korda arukam kui keskmine eestlane

„Isegi kui sa oled harimatu ja ei viitsi hambaid ravida, siis sa tead, et keegi ikka tuleb ja koputab uksele ning küsib, et kas ravime ära ehk soomlastel on see muretus homse ees,“ arvas Uuspõld. „Et kui see on üks õnnelikkuse kriteerium, siis seda saab küll Soomest. Just see heaolu, majandus ja sotsiaalsed garantiid.“