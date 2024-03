Gerli Parmas avaldas, mis on tema ja Martini pikaaegse armastuse saladuseks

Gerli sõnul said nad aru, et on kokku loodud, juba enne seda, kui nad 2006. aastal tele-eetris tantsimist alustasid ehk siis proovisaalis.

Gerli tõdeb, et see nimekiri on üsnagi pikk, aga peamised põhjused on: „Lugupidamine, usaldus, sõprus, kirg, teineteisega arvestamine.“ Gerli ja Martin kihlusid aastal 2012 ja nende peres kasvavad kaks last: Camilla Miranda ja Amanda Rebeca.