ANOMAALIA | Kummitusekütid avastasid Silvia Ilvese uhkest vanalinna kodust kaks kutsumata elanikku

Silvia Ilvese (31) sõnul on vanas ja väärikas paksude seintega kivimajas kolmandal korrusel asuv korter talle igati sobiv. „Vajasin uut energiat ja puhta lehe keeramist,“ ütles Silvia, kes on kolinud nii palju, et tal läheb kordade üleslugemine sassi. Silvia võttis uude korterisse kaasa ka mööbli, mille ostmiseks kulutas ära rinnasuurendusoperatsiooniks kogutud raha. Silvia muutliku elustiili juures oli viis aastat eelmises kodus elamist väga pikk aeg. On olnud aegu, kus ta on kolinud aastas kolm korda.