Selgus Eesti esinemisjärjekord Eurovisioni poolfinaalis: mida tihti õnnetust ennustav number 5Miinusele tähendab?

Nimelt on mitmed Eurovisioni rahvusvahelised fännilehed teatanud, et „(Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi“ on läbi aegade kõike pikem loo pealkiri, mida lauluvõistlusel on kasutatud. Selles on kasutatud 50 tähte ning see teeb varuga ära teisele kohale kukkunud San Marino 2012. aasta eurolaulule. Toona esitas artist Valentina Monetta loo, mis kandis nime „The Social Network Song (Oh Oh – Uh – Oh Oh)“. Antud loo pealkiri koosneb 44 tähest.