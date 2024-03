KUULA | „Šampanja voolab, all good.“ Eesti räpi alustala Cool D avaldas videosingli „Playlist“ varsti ilmuvalt uuelt albumilt

Eestikeelse räpile aluse pannud Cool D ilmutab kuu aja pärast albumi „Mõnuaine“. Albumil kuuleb Eesti esiräpparit ikka temale omases hoogsas ja kaasakiskuvas vormis. Lisaks täiesti uutele paladele leiab helikandjalt ka mõned juba varem kuuldud lood. Et saada veidi aimu Cool D uuest plaadist, on valminud video uuele palale „Playlist“.

„Aeg on lennanud meeletu kiirusega ning ühel hetkel avastasin, et viimasest albumist „Tumeaine“ on möödas juba 12 aastat. Õnneks olen vahepeal ikka muusikat teinud ja kuna sahtlis vedelesid ka mõned palad, millest ei raatsinud loobuda, siis valmiski „Tumeaine“ järg „Mõnuaine“. Kes viitsib kõike algusest lõpuni kuulata, leiab sealt ka vanas tuttavas stiilis vahepalasid,“ lisas oma uue albumi kohta Cool D. „Möödunud aastal sai vinüülile pressitud album „Pahade planeet“, mille peale paljud küsisid, et kas uuemat kraami ka tuleb ja nüüd saigi see lubadus täidetud.“