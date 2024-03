„Ma olen nagu joodik, kes on jäänud kauaks baari.“ „15 küsimuse“ Siim pidi pärast 15 võitu kaasvõistleja paremust tunnistama

„Ma olen nagu joodik, kes on jäänud kauaks baari või külaline, kes ei taha lahkuda,“ naljatles Siim saate alguses, kommenteerides enda 15 järjestikust võitu. „Ma olen õnnelik, kui ma ka kaotan,“ kinnitas ta, et isegi kaotuse puhul ei tunneks ta end pärast saadet halvasti. „Väga paljud mängud olen ma võitnud väga napilt.“

Jüri kinnitas Siimule aga, et kindlasti on teda saates hoidnud ka suurepärased teadmised.

Siim otsustas vastata sellele esimesena. „Selle saated on näiteks „Värske kama“ ja „Ärka, Eesti!“. Siimu pakkumine oli TV3. Esimene vihje oli tegelikult mõlema mälumänguri jaoks keeruline, kuid teise vihje põhjal, mis viitas Tõnis Niinemetsa samanimelisele karakterile, arvas Kaspar ära, et tegemist on AloTVga.