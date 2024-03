ARMAS KLÕPS | „Videviku“ staar Robert Pattinson sai modellist kallimaga esimese lapse

Esmaspäeval, 25. märtsil jäid Robert Pattinson (37) ja Suki Waterhouse (32) esimest korda oma esiklapsega väljas jalutades kõmupiltnike kaamerate ette. Paar on otsustanud oma vastsündinuga seotud üksikasjad vaka all hoida ning on praeguse seisuga keeldunud meediale kommentaare jagamast. Ka lapsega väljas jalutades varjas paar end tagasihoidlike riiete ja päikeseprillide taha.