HUVITAV VALIK | Alika ostis esimese staarisaatest võidetud 10 000 euro eest südamelähedase eseme

2-toalise korteri südameks on elutuba, kus Alikal veel üks tähtis osa – vinüülimängijaesine. Telekakapi all, kuhu mängija on asetatud, on lauljataril uhke kaamerate kogu. „See fotokas oli esimene asi, mille ostsin staarisaatest võidetud raha eest,“ sõnab ta, viidates kaamerale Olympus Mju II. „See maksis 150 eurot.“ Alika kollektsioonis on kuus kaamerat ja ta jätkab kogu täiendamist. Kaamerate juures on omal kohal ka vinüülid, peamiselt klassikutelt: Pink Floyd, Rolling Stones jms. Plaatide hulgast leiab ka tema enda auhinnatud debüütalbumi „Alika“. „Siin korteris kuulan kindlasti rohkem muusikat kui varasemalt.“