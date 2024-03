Maailma kauniemaks printsessiks tituleeritud rootslanna Floridasse kolimine leidis aset juba üheksa aastat. Tema abikaasa Chris O’Neill on saanud keskenduda oma ärimehekarjäärile, samas kui Madeleine’i kuninglikke kohustusi on vähendatud ja temast on saanud koduperenaine.

Aasta tagasi levis Rootsi meedias uudis, milles teatati Madeleine’i ja Chrisi tagasikolimisest Rootsi. Nad panid oma mitmemiljonilise villa Miamis müüki ning teatati, et kolimine peaks toimuma 2023. aasta augustis. Kui vaadata kalendrit, siis on näha, et see daatum on juba ammu möödas.