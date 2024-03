Rein Rannapi algatusel tähistatakse üleilmset klaveripäeva ülipika kontserdiga. „Selle kokkupanemine oli ikka päris peavalu“

„Tõlgendamine on täiesti vaba, eks igaüks võtabki erinevani temponi,“ rääkis Rannap. Pala pikkus on viis minutit: iga pianist mängib esialgu loo läbi ühe korra ja annab siis mängukorra üle järgmisele nii, et muusika ei katke kordagi. Hiljem samad esinejad naasevad lavale. Kokku kõlab Solaris keskuse aatriumis Rannapi teos seega 84 korda. „Ma valisin selle loo just sellepärast, et seda lugu annab korrata - sissejuhatus ja lõpetus on sarnased, et kordus toimuks muusikaliselt loogiliselt.“