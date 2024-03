FOTOD | Hüvasti, vanamoodsad rannarõivad! Rannal miilustanud Taylor Swift paljastas rohkem kui iialgi varem

Mõned päevad tagasi nautisid nad rannapäeva, mis hõlmas endas ka palju miilustamist ja teineteiste katsumist. Mitmes USA väljaandes avalikustatud fotod hakkasi kulutulena levima ning Swifit fännid märkasid, et lauljatar on uue NFLi staariga suhtes olles muutnud ka oma rannarõivaste stiili.

Kuigi tihtilugu suudab Swift käia puhkusereisidel nii, et fotod sellest ei jõua meediani, siis on ka neid juhtumeid, kus tema lõbusad rannapäevad on jõudnud ka laiema auditooriumini. Kõikidel nendel fotodel on aga Swift kandnud vägagi vanamoelisi rannarõivaid ning ta jäi oma katvale stiilile truuks ka siis, kui bikiini- ja trikoomood muutus.

Värsketelt fotodelt on aga näha, et 34-aastane megastaar on oma stiili muutnud. Ei tea, kas napimad bikiinid on tulnud tema garderoobi tänu musklimäest peikale või soovib ta ise natuke rohkemat ala oma kehast kuldpruuniks päevitada.

Praeguseks hetkeks on teada, et Swift ja Kelce on naasnud USAsse ning nad jäi paparatsokaamerate ette Los Angeleses, kus nad suundusid õhtusöögile Nobu restorani. Superstaar naaseb lavadele maikuus, kui ta hakkab tuuritama Eras Touriga Euroopas.