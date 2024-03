Tagasi troonil: jaanuaris tööst loobunud Taani kuninganna on uuesti pukis!

83-aastane Margrethe II on taaskord „troonil“ kogu kevadise koolivaheaja jooksul. Nimelt otsustas tema vanem poeg Frederik, et pärast kahte kuud troonil väärib tema perekond üht puhkust, mille sihtkohta pole avalikkusega jagatud. On vaid teada, et tegemist on Taanist väljaspool asuva sihtkohaga.

Spekuleeritakse, et värske kuningas kardab, et nende perereisi tuleksid kimbutama paparatsod, kes sooviksid kaasa aidata ringlevatele kuulujuttudele, et tema ja Mary abielu ei ole enam õnnelik. Nimelt on siiani märkimisväärne osa kuninglikest ekspertidest kindlad, et kuninganna Margrethe loobus troonist selleks, et päästa oma poja abielu.

Margrethe loobumine troonist ongi tekitanud Taani kuningakojas kentsaka olukorra, sest tavaliselt peaksid puhkavat, hõivatud või haiguslehel olevat monarhi asendama troonijärjekorras esimesel kohal olev isik. Selleks on Frederiki poeg, kroonprints Christian, kes sai alles eelmisel aastal täisealiseks. Praegune olukord on aga tõestus sellest, et vaatamata sellele, et Christian on kaasatud oma pere puhkusereisile, on kuninga esimeseks asendajaks ikkagi tema ema.

Hiljuti troonist loobunud kuninganna Margrethe veedab lihavõttepühad Aarhusi Marselisborgi lossis.

Frederiki ja Mary peres sirguvad 18-aastase kroonprintsi kõrval veel printsess Isabella ning kaksikud prints Vincent ja printsess Josephine.