Kas prints on karmide süüdistustega seotud? Harry nimi käib läbi räppar Diddy kupeldamisjuhtumi hagist

Nädala alguses korraldasid Ameerika siseministeeriumi uurimisametnikud ehk Homeland Security föderaaluurijad otsingu Sean Combsi Los Angelese ja Miami kodus. Combs on uurimise all, sest tema endine kallim esitas novembris New Yorgi kohtule avalduse, milles süüdistas Combsi kupeldamises ja seksuaalses ärakasutamises.