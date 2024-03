Väljakutsed, puhkus ja album ootavad ees: Eleryn Tiit läheb uuele eluaastale vastu ägedate plaanidega

Raadiohääl, lauljanna ja sel hooajal ka telesaates „Tähtede täht“ osalev Eleryn rääkis Kroonikale, et tema tähtis päev sai toreda alguse. „Ma tulin võttele ja inimesed on nii... Ma tõesti tunnen, et nii hoitud tunne on. Mul on väga-väga hea meel ja eks hakkame nüüd tähistama,“ ütles sünnipäevalaps lõbusalt eilse telesaate võttepäeva lõpus. Tähistada plaanis ta klaaside kokkulöömisega ning jättis edasiste plaanide osas salapära õhku.