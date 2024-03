ARMSAD KAADRID | Sünnipäeva tähistanud Robert Rool näitas, kui suureks ta poeg juba sirgunud on

Videos proovib Robi tordiküünlaid ära puhuda, kuid on võtnud oma poja Franzi endale appi. Kui algselt proovib pisipõnn kaasa aidata, kuid siis ta jaks raugeb. „Üks veel ei jõua ja teine enam ei jõua puhuda,“ naerab ka „Õhtu!“ saatejuht oma postituse pealkirjas.

Kuigi video kommentaariumis leidub nii neid, kes soovivad Robile tagantjärgi õnne või imestavad, et kui hea videos nähtav tort on, siis valdav enamus imestavad ikkagi selle üle kui armas väike Franz on.