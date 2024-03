VÕRDLE | See on Jonah Hill? „Wolf of Wall Streeti“ staar on uue rolli jaoks tundmatuseni muutund

Filmide „21 Jump Street“ ja „Wall Streeti hunt“ staar on hetkel tegemas kaasa tipprežissööri Martin Scorsese järgmises linateoses „Outcome“. Kuigi Hill kaotas pool oma kehakaalust juba ammu enne antud filmirolli saamist, siis selle linateose jaoks on ta väliselt veelgi rohkem.

Hill on viimaste aastate jooksul kaotanud suure osa oma kehakaalust. Ta on varem tunnistanud, et on ühel hetkel oma karjääri jooksul kaalunud 170 kg, kuid on viimaste aastate jooksul käinud ära ka teises äärmuses, kui kaalult vaatas vastu vaid 90 kg. Praeguseks hetkeks on ta saavutanud stabiilsuse ning näeb juba üle aasta aja välja vägagi tervislik.