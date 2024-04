Eesti 30 aastat Eurovisionil | Teise katsega läks õnneks: Uku Suviste vaevaline teekond suurele lauluvõistlusele

Ennekõike lauljana tuntud, kuid ka muusikaprodutsendina kätt proovinud Uku Suviste (41) on vallutanud suuri lavasid ja publiku südameid, kuid Eurovisioniga ei ole tal suurt õnne olnud. Näiteks on ta Eesti Laulu konkursil 2011. aastal disklahvi saanud, ühel aastal poolfinaalist välja kukkunud ja teisel aastal finaalis teiseks jäänud.

Aastal 2020 õnnestus Ukul looga „What Love Is“ võita lõpuks Eesti Laulu konkurss, et sõita Hollandis toimuma pidanud Eurovisionile Eestit esindama. Mõttes oli ta juba valmis suunduma lauluvõitlusele, kui selgus, et esimest korda võistluse ajaloos jääb see ära.