„Õhtu“ saatejuhtide ühisfirma teeb rasvaseid käibeid: Kanal 2 armastatud näod on teel miljoniklubisse

Evening OÜ on registreeritud 10. mail 2021. aastal ja selle staatus on tänaseni aktiivne. Kui ettevõttes töötas 2022. aastal 1 inimene ja selle 2022. aasta müügitulu oli 601 832 eurot, siis firma Evening OÜ müügitulu oli 2021. aastaga võrreldes tõusnud. Firma, mille võrdseteks omanikeks ja juhatuse liikmeteks on saatejuhid Piret Laos, Jüri Butšakov ja Robert Rool, teeb prognoositavalt veel suurema käibe aastal 2023. Inforegistri andmetel on Kanal 2s mitmeid saateid juhtivate telenägude firma käibe 2023. aasta prognoos 813 061 eurot.