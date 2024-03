FOTOD | Väike muutus Rootsi kroonprintsessi välimuse juures üllatas rootslasi

Nimelt otsustas 46-aastane kroonprintsess juba noorena luua enda stampsoengu. See tähendas siis seda, et Victoria tuli avalikkuse ette alati kuklasse keeratud krunniga, mis oli ideaalselt sätitud ja ükski karv polnud kuskilt rippumas. Rootsis kutsutakse Victoria krunni mänguliselt „jõusõlmeks“.

Rootsi ajakiri Svensk Damtindning oletab, et Victoria eelistas hobusesabasoengut eelkõige seetõttu, et kohtumine toimus siseruumides ning seetõttu ei pidanud Victoria muretsema, kuidas tuul ja muud ilmastikuolud võivad tema juuksed lendlema panna.

Nende arvates on kroonprintsess oma kuulsa kuklasoengu võtnud kasutusele just seetõttu, et seda on lihtne teha ja see teeb ka korraliku välimuse säilitamise lihtsamaks.