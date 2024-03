Nooruses politseile meelemürkide tarvitamisega vahele jäänud koomik Roger Andre: sain õppetunni, et tegudel ongi tagajärjed

Tavaelus kirjeldab Roger end rahuliku inimesena, kes tahab eelkõige olla tuntud oma töö ja loomingu, mitte eraeluliste saavutuste tõttu. Enda sõnul on ta justkui noor pensionär, kes veedab oma päevi Nõmme turul ja väljas pidutsemas käib harva. Taskus on tal diplom Tartu ülikoolist ajakirjanduse ja kommunikatsiooni erialalt ning nooruspõlves sai ka sporti tehtud. 193 sentimeetrit pikk Roger on käe valgeks saanud nii korvpallis kui ka pallinud kümme aastat edukalt jalgpalliväljakul. Sportlast ega ajakirjanikku ei saanud temast seetõttu, et Roger oli juba üsna varakult võtnud sihiks läbi lüüa komöödiamaastikul.