Hiljuti oma 75. juubelit suursuguse kontserdiga tähistanud Ivo Linnat teab pea iga täiskasvanud eestlane ning asjaolu, et kontsert Unibet Arenal peaaegu välja müüdi näitab, kuivõrd armastatud ta eestlaste seas on. Isamaalised laulud, soojad intervjuud ning aus ja kaine meel - just need on omadused, mis enim Linna tegemistest ja olekust inimestele positiivsust tagasi annab ning peegeldab.