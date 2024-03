ARVUSTUS | Franz Malmsten teeb oma stand-up-tunniga enamat kui rolli laval kuulsate näitlejate võsukesena

Kolmapäeva õhtul oma samme Rävala 8 poole seades mõtisklen ma, mida küll laval näha saab. Kas laval on koomik või näitleja, kes kehastab koomikut? Mis hõng seal üldse on – kas pigem on tegemist püstijalakomöödiaga või rullub mu ees lahti teatritükk? Kohale jõudes vaatab mulle vastu väike plakatikene Franzu pildiga, mis viitab, et olen õigesse kohta saabunud. Tagasihoidlik ja omanäoline lähenemine.