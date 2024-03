Tagasi päevatööle? Brigitte Susanne Hunt astub uude ametisse

Kaks kuud tagasi paljastas blogija Mallukas, et on kuulnud jutte, et Brigitte suundub peagi päevatööle Tre Raadiosse, mille omanikuks on EKRE riigikogu fraktsiooni aseesimees Siim Pohlak. Antud raadiokanal on viimaste aastate jooksul saanud konservatiivse maailmavaate häälekandjaks ning seal on oma saade ka Mart ja Martin Helmel, mis kannab nime „Räägime asjast“. Kantar Emori andmete põhjal ei mahtunud Tre Raadio 2023. aasta oktoobris avaldatud kuulatuimate raadiokanalite esikümnesse.