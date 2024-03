Kroonika podcast „TÄHETUND“ | Taavi Libe paarisuhetest: imetlusväärne, kui inimesed leiavad vajadusel jõu lahku minna

Taavi juhib TV3s kahte populaarset saadet „Märgatud Eestis“ ja „Taavi Mallega Aafrikas“. Esimene neist annab läbi meeleolukate reportaažide võimaluse kaevuda Eesti elu traagilisusse ja koomilisusse ning nii mõnigi võib tunda, et soovib mõne episoodi keskel kanalit vahetada. Taavi sõnul on see ainult kompliment, kui inimesed ei suuda tema saadet vaadata. „Ma pole seda meelt, et meedia peaks pakkuma ainult positiivseid emotsioone, vaid pigem igasugu tundeid. See, kui keegi ei taha saadet vaadata, on ikkagi väga tugev emotsioon ja kui õnnestub seda kuidagi esile kutsuda, siis on see minu meelest samamoodi õnnestunud,’’ leiab Libe.