Jana Toom ehmatas rabeda väljendiga „Terevisiooni“ saatejuhi ära: loodetavasti te nii ei tee

Pealkirjad Keskerakonna hukust ajavad Toomi tema enda sõnul naerma. Ta tõi välja, et Keskerakond on jätkuvalt suurim erakond ja rahastamine käib nagu aasta eest, erakonna esimehe populaarsus peaministrikandidaadina on sama suur kui ametis oleval peaministril. „Jah, see olukord on halb, aga kahtlemata pole see katastroof.“

Rääkides Keskerakonna jõudmisest pragusesse olukorda möönis Toom, et vigu on tehtud. Aga kui ka Kõlvart tegi midagi valesti, ei suuda Toom seda talle ette heita. „Ta on liiga korralik inimene, ta ei pea läbirääkimisi kellegi selja taga. Kui koalitsioon on olemas, siis ta usub, et see on olemas. Mihhail siiralt üritas uut kultuuri kuidagi juurutada, aga väga ei õnnestunud,“ kirjeldas Toom ja lisas: „Ma ei ütle, et ta on naiivne.“

Toom usub, et Keskerakonnaga saab kõik korda, aga selleks peab tegema tööd. „Meil on selge ideoloogia, tugev nimekiri, ei tohi sattuda paanikasse,“ raius Tooma intervjuu lõpuni. Kui saatejuht Juhan Kilumets uuris intervjuu lõpetuseks, et ega Keskerakonna lõppu ei ole paista, vastas Toom kirglikult: „Ei, aga kui ma teid kuulan, tahaksin sooritada enesetapu. Te olete nii ärev.“ „Terevisiooni“ saatejuht Juhan Kilumets rahustas Toomi ja soovitas poliitikul kohe kindlasti mitte midagi sellist teha ning lõpetas intervjuu noodil: „Jana Toom, alati meeldiv.“