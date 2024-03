FOTOD | Kas see ongi Uudo Sepa uus pruut? Laulja põrutas silmarõõmuga Hollandisse sünnipäeva tähistama

TV3 portaalile antud kommentaaris kinnitas Uudo, et ta kavatseb tänavust sünnipäeva tähistada koos tüdruksõbraga Hollandis. „Tulin Zwollesse. See on väike armas linnake, kus koos tüdruksõbraga teeme armsa olemise. Zwolle meenutab natuke Kuressaaret, aga on kümme korda suurem,“ kirjeldas laulja oma plaane. Kuigi taaskord jättis ta oma tüdruksõbra isiksuse paljastamata, siis tema Instagrami konto räägib muud juttu.

Nimelt on eilse ja tänase päeva jooksul jõudnud sinna mitmed sissekanded, millest joonistub täpselt välja, et kes Uudo kaaslannaks on. Nimelt selgub värsketest story’dest, et Uudo pruudi nimeks on Johanna Emilie.