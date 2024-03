„Maskis laulja“ kaks vägevat lisategelast on selgunud!

Senistele tegelastele lisandunud Puuma ja Pulli kostüümide autor on Liisi Eesmaa, kes tunnistab, et maskide all on peidus tugevad ja väekad karakterid. „Pull on väga leegitsev, tuline, kirglik ja võitlusvalmis, kostüümist leiab punki ja glämmrokki. Puuma on salapärane, müstiline, tugev ning inspiratsiooniks näiteks ka samurai printsid,“ kirjeldab Liisi Eesmaa, märkides, et ta polegi varem kellelegi nii tumedates toonides kostüümi teinud kui Puumale.