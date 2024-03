Värskes intervjuus selgitas saatejuht, et tema arvates on igal asjal oma algus ja lõpp ning peab tundma ära hetke, kui tuleb joon alla tõmmata. Samuti oli eristuvaid lugusid aina raskem leida, sest paljud eestlased ongi suundunud välismaale, et leida armastus või parem kliima.

„Roald on selline mees, kellel on plaan ja aus vastus on see, et kogu maailmale on ring ümber tehtud,“ selgitab Pihel, et praegu käib saate „Roaldi retked“ viimase tsükli filmimine, mida näeb eetris veel kevadel ja sügisel.