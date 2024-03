Laste muusikafestivalil Kräsh astuvad koos üles Genka ja Marta Lotta Kukk

Festivalijuhi Maris Aljaste sõnul on ka tänavuse Kräshi programm kokku pandud eelkõige mõttega noori kõnetada ning samal ajal uusi artiste ja žanreid tutvustada. “Meie südameasi on kasvatada kogu muusikavaldkonnale juurde tulihingelisi muusikasõpru, kes oskaks hinnata kodumaist loomingut ja artiste,” ütleb Aljaste. “Me ei taha teha allahindlust festivali programmi või produktsiooni kvaliteedis – lapsed ja noored on publik, kes on väärt kõrgetasemelist festivalikogemust.”