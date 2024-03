Vägev! „Tulnukas 2“ piletite eelmüük purustab rekordeid, mida võiks võrrelda Hollywoodi tippteoste omadega

Sõpruse kino juht Ivar Murd sõnas, et kino on välja müünud juba kolm seanssi ning ükski teine film pole nii tuliselt seansse välja müünud. „Kinno helistati ja nõuti pileteid juurde,“ teatas ta.

Lõviosa eelmüügist on toimunud Apollo kinodes, kuhu on ette müüdud ligi 5000 piletit. „Eelmüügi numbrid, mida võiks võrrelda Hollywoodi tippteoste omadega, on ületanud kõik meie ootused,“ mainis Apollo kino programmijuht Triin Sasi.