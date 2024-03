FOTOD | Camilla asendas vähihaiget kuningas Charlesi ajaloolisel suure neljapäeva jumalateenistusel

Igal neljapäeval enne lihavõttepüha jagab Briti monarh Worcesteri katedraalis pensionäridele, kes on andnud oma panuse kirikusse ja selle kogukonda, sümboolset nn suure neljapäeva raha ehk hõbemünte. Tseremoonia pärineb 4. sajandist ja sellega mälestatakse Jeesust.

28. märtsil avaldatud videos sõnas kuningas kahetsusega, et peab jumalateenistusel osalemise vahele jätma. Kuigi kuningas on enda vähihaigusest avalikult rääkinud, siis selles kõnes ta enda haigust ei maininud. Ka printsess Kate’i vähidiagnoos jäi puutumata, küll aga leidus kuninga kõnes viiteid haigustest tingitud keerulistele aegadele, kui ta lausus: „Meil on palju kasu nendest, kes ulatavad meile abikäe rasketel aegadel.“