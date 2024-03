KLÕPS | Mis te nüüd oma näoga tegite? Jennifer Aniston ja Sandra Bullock külastasid koos ilukirurgia keskust

Ilukirurgia keskus, kust Aniston ja Bullock kolmapäeval väljusid, on eriti tuntud just näo ringlõikuste ja ninaoperatsioonide poolest. Arst - dr. Neil A Gordoni -, kelle hoolde staarid end usaldasid, keskendub keskuse kodulehe info kohaselt näo noorendamisele ja ninaplastikale.

Mõlemad staarid ei ole varasemalt avalikult ilukirurgi noa all käimist tunnistanud. Aniston küll rääkis mõni aasta tagasi, kuidas ta on ilusüste, nagu Botox, katsetanud, kuid ei ole nende suur fänn.

„Inimesed arvavad, et teen palju Botoxi süste, aga ma ei tee seda. Ma ei ütle, et ma pole seda kunagi teinud, aga ma näen ka, kuidas see on libe tee,“ nentis näitlejatar. „Kogu see kosmeetika-teema tundub mulle naeruväärne,“ lisas Aniston.