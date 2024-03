Nimelt on tänavune Eesti eurolaul, mida esitavad 5Miinust ja Puuluup, saanud enda nimele läbi aegade kõige pikema loo pealkirja rekordi. „(Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi“ koosneb 50 tähest ning kunagi varem pole ükski lugu nii pikka pealkirja lauluvõistlusel on kasutanud.

Wiwibloggsi andmetel peaks rekord tegelikult tehniliselt kuuluma Hispaania 2011. aasta eurolaulule „Que Me Quiten Lo Bailao – They Can’t Take The Fun Away From Me“, kuid seda ei võeta siiski ametlikes andmetes arvesse. Nimelt on selle laulu pealkiri veninud nii pikaks ainult tänu sellele, et loo autorid tõlkisid hispaaniakeelse pealkirja ka inglise keelde ning lisasid tõlke ka selle nimesse.