Grete Kullal sai „Kolmeka“ kriitikast villand? Saatejuht tegi sotsiaalmeediasse mitmetähendusliku postituse

Sel kevadel startis TV3 eetris uus saade „Kolmekas“, mida juhivad raadio Star FM hommikuprogrammist tuttavad Grete Kuld, Andres Puusepp ja Jürgen Pärnsalu. Saade alustas telekanali eetris märtsi keskel ja seda kirjeldati kui uut hoogsat telesõud, kus läbi huumori võetakse ette teemad, mis eestlastele just praegu korda lähevad. Saadet vürtsitavad elav muusika ning lõbusad sketšid ja mängud, samuti on kaasatud stuudiobänd. Seni on saadetes kajastatud rahateemat ja puudutatud esoteerikat.