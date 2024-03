Põhjus teada! Tom Cruise’i armuõnn jõuka venelannaga jäi lühikeseks naise eksabikaasa tõttu

Veebruari keskel levisid kulutulena uudised, et näitleja Tom Cruise’i (61) südame on vallutanud temast pea poole noorem ja jõukas venelanna. Paari armuõnn jäi ootamatult aga üürikeseks ning nüüd on välja koorunud põhjus, miks näitleja ja tema silmarõõm Elsina Khayrova tegelikult lahku läksid.