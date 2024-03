Venemaal plaanitakse estraaditäht Alla Pugatšova kuulutada välisagendiks

Alla Pugatšova on Kremlile olnud juba pikalt pinnuks silmas, kuna 2022. aastal mõistis lauljanna hukka Venemaa sõja Ukrainas. Pugatšova andis toona sotsiaalmeedia vahendusel teada, et ta on Venemaa patrioot ja tahab, et Venemaa lõpetaks oma poegade surma saatmise illusoorsete eesmärkide nimel, mis muudavad tema kodumaa paariariigiks. „Palun lisage mind mu armsa riigi välisagentide ridadesse, sest olen solidaarne oma abikaasaga,“ ütles Alla ligi poolteist aastat tagasi.