VIDEO | Tsahkna suunamudija ei osanud ta nime hääldadagi! Vaata, milline nägi kurikuulus India-visiit välja

Video alguses räägib Kurn, et algamas on tema elu ägedaim reis, kuna välisministeerium oli kutsunud ta koos minister Tsahknaga Indiasse. Seejärel puterdab ta Tsahkna nime hääldamisega ja proovib mitu korda selle õigele hääldusele pihta saada. „No selle nime pean ma küll ära õppima,“ ütleb sisulooja ja on õnnelik, et suured organisatsioonid, nagu näiteks Euroopa parlament ja NATO, kellega ta varem koostööd on teinud, on otsustanud hakata sisuloojaid kaasama. „Sisuloojate töö on palju rohkem, kui teed ilusaid selfisid või lihtsalt niisama postitad asju,“ toob Kurn välja ja märgib, et sisuloojatel on oma personaalsed platvormid, mille kaudu nad saavad oma jälgijatele sisu pakkuda.