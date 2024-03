Tuhkatriinulugu Soomest: uksetehases töötanud noor naine on nüüd Dubais hea elu peal

Naine rääkis oma loo tabloidile Iltalehti. Rohkem kui üheksa aastat on möödas sellest päevast, kui Rajala sõber ütles talle, et plaanib puhkust Dubais. „Mis on Dubai?“ küsis ta ja otsustas siis, et läheb kaasa. Oli oktoobrikuu, mil Soomes oli juba külm ja sombune.