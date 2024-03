Räppar Säm eelistab olla iseseisev artist: plaadifirmades on bürokraatiat ikkagi liiga palju

Ma kirjutan kõik enda lood täiesti üksinda. Produtseerida ma ei oska, aga kõik minu laulu sõnad ja meloodiad on minu välja mõeldud. Sellegipoolest ei põhine kõik lood isiklikul kogemusel, vaid tihti peale ka fantaasial. Elul ei ole alati nii põnev, et ma saaksin enda elust igas loos rääkida. Ega see 100% vett ei pea, sest nagu igas vales on natukene tõde, on ka igas minu loos mingil määral ka mind ehk isiklikku kogemust. Üksik lugude ehk singlitega ma üritan kõnetada masse, albumitega ma avan ennast.