INTERVJUU | BSH tülide kajastamisega tuntust kogunud sisulooja Mariliis Kaer: ta saatis mulle ekraanifotosid ja proovis mind veenda, et...

Warner Musicu sotsiaalmeedia sisuloojana töötanud ja sealt koondatud suunamudija Mariliis Kaer (21) kogus hiljuti tähelepanu Brigitte Susanne Hundi ja tema endise mänedžeri Hanna Gretha Liiva vahelise tüli TikTokis kajastamisega. Mariliis rääkis Kroonikale, et nüüd, kui ta on töötu, on tal jälle rohkem aega oma kontole sisu toota ja see eeldab ka päevakajalistele teemadele loomingulist lähenemist.