Kaja Kallas töö ja eraelu vahelisest tasakaalust: kohati on mul tohutud süümepiinad, et kas ma olen piisavalt perele olemas

Kallas tõdes, et kuigi tema üle visatakse tihti nalja, siis enda üle peab oskama naerda. Vahel külastab ta isegi püstijalakoomikute sõusid. „Ma olen naernud niimoodi, et pisarad jooksevad ja kõhus on valus,“ tõdes ta.

Küsimusele, kuidas Kallas oma poja arvutimängude mängimisse juhtub, vastas ta: „Muidugi neid asju tuleb piirata,“ kuid ta leidis, et üdini halva hobiga tegemist ei ole. „Ma olen pigem nõudlik ema ja kohati, eks mul on, nagu kõikidel emadel, tohutud süümepiinad, et kas ma olen piisavalt olemas. Mu poeg ükskord ütles, et tead, ma olen vaadanud, et ega see ka ei ole päris hea, kui ema on kogu aeg kodus,“ jätkas Kallas, et poeg on teinud tema pideva kodust äraolemisega rahu.