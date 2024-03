Kas kaheksa aastat kestnud lahutusprotsess jõuab viimaks lõpule? Brad Pitt loobus oma laste hooldusõigustest

Hiljuti tuli teatavaks uudis, et Jolie ja Pitti 17-aastane tütar Shiloh, kes muidu elas emaga, otsustab täisealisena kolida isa juurde. Väidetavalt saab tütar mõlema vanemaga hästi läbi.

Jolie (48) ja Pitt (60) omavahel aga läbi ei saa, kuid nende häärberid asuvad siiski Los Angeleses üsna lähestikku, nii et ka Pittil on võimalus olnud oma lapsi hõlpsasti külastada. Jolie ja Pitti lahutus on kestnud alates aastast 2016, kui nende suhe purunes.

Väidetavalt on Pitt aga nüüdseks loobunud püüdest saada oma lastele jagatud hooldusõigus. See võib tuleneda ka asjaolust, et enamik Pitti ja Jolie lapsi on juba täisealiseks saanud: Maddox Chivan on 22, Pax Thien 21, Zahara Marley 19 ja Shiloh Nouvel saab 18 maikuus. Seejärel jäävad alaealisteks veel vaid kaksikud Knox Léon ja Vivienne Marcheline (15).

Kui läbirääkimised lõpuks jõustuvad, tähendab see, et Joliele jääb alaealiste kaksikute esmane laste hooldusõigus ning Pittil on õigus nendega kohtuda.

Endine abielupaar on viimaste aastate jooksul kakelnud lisaks laste hooldusõigustele ka vägagi väärtusliku kinnisvara üle. Viimased heitlused on olnud paaril veiniistanduse pärast, mille nad oma suhte jooksul ostsid ning ei suutnud pärast lahkuminekut sõbralikult ära jagada.