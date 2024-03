KLIPP | Milles asi? Paar aastat tagasi suure skandaaliga Eestist lahkunud strippar Justin Leo on endiselt vallaline

Pärast kriminaalmenetluse lõpetamist otsustas Justin Austraalias puhta lehe pöörata ning osaleda kohalikus kehva mainega tõsielusarjas „FBoy Island“. Saade nägi sisuliselt ette seda, et ühele saarele pannakse elama kahte tüüpi mehi: nii neid, kes käituvad naistega lugupidavalt ja härrasmehelikult, kui ka neid, kelle esmane eesmärk oleks naisi ära kasutada. Meestest, kes naisi vaid ära kasutada tahavad, tuleneb ka tõsielusaate pealkiri, sest inglise keeles kutsutakse neid fuckboy’deks (kepivendadeks – toim). Loomulikult on sõusse kaasatud ka kolm naist, kes proovivad valiku seast oma elu armastust leida.

Kui kommentaariumis kiitsid Justini fännid teda takka ning lohutavad, et küll temagi ükskord oma kallima leiab, siis üks neiu pakkus, et ehk ei ole Justin leidnud endale sobivat naist, sest ta on strippar, ning kui naisel tekivad tunded, siis ei suuda ta seda ametit välja kannatada. Justin vastas, et tõepoolest on paljudele naistele tema amet liiast, kuid mitte kõigile.