Kohtunikud olid Seebiooperi kostüümist vaimustuses ning arvasid, et tegemist on naisega, kuid ta lauluhääl paljastas, et arvatavasti peidab end kostüümi taga siiski mees. „Kelle elu on nagu seebiooper?“ küsis Ines. „Ma ütleks, et Kristjan Jõekalda, aga ta on siin!“ muigas Liina. Kõik kohtunikud olid ühtselt segaduses ega teadnud, kellega tegu on ning pakkusid üsnagi huupi.