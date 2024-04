Jaan ja Adeele Jaago lahutasid abielu: saame omavahel normaalselt läbi

„Jah, vastab tõele,“ kinnitasid nii Adeele kui Jaan Jaago portaalile Elu24, et nad on juba aasta aega eraldi elanud, kuid saavad omavahel normaalselt läbi. Sepp, kes on mänginud telesarjas „Kättemaksukontor“ ja osales meelelahutussaates „Su nägu kõlab tuttavalt“, abiellus Jaagoga, kes on Curly Strings bändiliige, 3. augustil.