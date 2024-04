Paremalt Estoni Kohver, Põhja Korea, Lancelot, Venelane ja Päevakoer, kelle lugu „(Ei ole) aluspükse“, sündis sellest, et nad suviti ei viitsi just väga tihti kanda aluspükse. Fotosessioonil Paljassaares kandis bänd aga ajastu kostüüme, sest nendega astuvad nad üles oma uue laulu videos. Laulu pealkiri on veel lahtine, aga märksõnadeks on loodus ja hobused…

FOTO: Marleen Muhuste