Liis Lemsalu kuulujuttudest, emaks olemisest ja sellest, miks ta skandaali üldse sattus: saan nüüd öösel rahulikult magada!

Liis Lemsalu (31) popartisti karjäärile oleme saanud kaasa elada juba üle kümne aasta. Selle ajaga on ta vallutanud südameid, edetabelite esikohti ja olnud paljudele eeskujuks. Paraku on igas meepotis ka tõrvatilk ja nii on Liis pidanud kummutama mitu kuud levinud räigeid kuulujutte, millega ta tembeldati kokaiinisõltlaseks. See valus kogemus on karastanud ta tugevamaks kui kunagi varem ja ta sammub enesekindlalt oma unistuste täitmise suunas.