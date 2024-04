Eesti filmi- ja teleauhindade galal esmaesitleb oma singlit värske superstaar Ant

Esimesena avalikustatud esineja on saate „Eesti otsib superstaari“ 9. hooaja võitja Ant Nurhan, artistinimega ANT. Laulja esitab galal oma aprillis ilmuvat singlit „Täheallee“.

Ant võitis saate „Eesti otsib superstaari“ 9. hooaja ja saade on nomineeritud EFTA galal aasta meelelahutussaate kategoorias.

ANT on viimastel kuudel panustanud palju aega uue muusika kirjutamisse: „Mul on siiralt hea meel esitada EFTA laval bändiga oma peagi ilmuvat lugu „Tähealleel“, mida paljud mu fännid on juba pikisilmi oodanud. Olen väga põnevil ja valmis suurt lava ning otse-eetrit vallutama nagu superstaarile kohane! Näeme juba 12. aprillil!“