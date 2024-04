Kroonika podcast „TÄHETUND“ | Liis Lemsalu: kuulujutud lähevad ajas alati hullemaks

Liis Lemsalu on muljetavaldavat popartisti karjääri teinud juba üle 10 aasta. Enda sõnul on ta püsinud areenil just tänu töökusele. „Kindlasti ka läbi selle, et planeerime tiimiga kogu aeg asju ette ja mõtleme, mis on need järgmised sammud. Me pole lasknud asjadel kunagi niisama minna ja mul ei ole sellist suhtumist, et vaatame jooksvalt, mis saab,’’ kirjeldab Liis ja on veendunud, et just see on aidanud tal oma lugudega järjepidevalt pildis olla ja ka edetabelite tippe vallutada.