ÜLEVAADE | Rahvas vs detektiivid: kas televaataja teeb „Maskis laulja“ kohtunikuna paremat tööd?

Ines sõnas, et Flamingol oli väga kaunis tämber, mis kõlas tuttavalt. „Kui sa ei ole laulja, siis sa võiksid seda teha,“ märkis MartJuur. Kristjan Jõekalda arutles jõudsalt saateklipi üle, mida algul mängiti ning arvas, et tegemist on ehk inetu pardipojaga, kes on kauniks Flamingoks sirgunud.